Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Performance im Blick
|
23.09.2026 10:03:49
SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Walliser Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Walliser Kantonalbank-Papier 114,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,772 Walliser Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 162,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 425,44 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42,54 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Walliser Kantonalbank einen Börsenwert von 2,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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