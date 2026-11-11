SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Am 11.11.2025 wurden Walliser Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Walliser Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 129,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 77,519 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Walliser Kantonalbank-Papiers auf 164,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 713,18 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,13 Prozent.

Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at