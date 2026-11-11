Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Lukrativer Walliser Kantonalbank-Einstieg?
|
11.11.2026 10:03:54
SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 11.11.2025 wurden Walliser Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Walliser Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 129,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 77,519 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Walliser Kantonalbank-Papiers auf 164,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 713,18 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,13 Prozent.
Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walliser Kantonalbank
Analysen zu Walliser Kantonalbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walliser Kantonalbank
|176,50
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.