SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment gewesen.

Am 24.06.2025 wurden Walliser Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 124,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,803 Walliser Kantonalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (157,00 CHF), wäre das Investment nun 126,10 CHF wert. Mit einer Performance von +26,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Walliser Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at