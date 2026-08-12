SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walliser Kantonalbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Walliser Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Walliser Kantonalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 75,75 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,201 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 2 066,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 156,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +106,60 Prozent.

Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at