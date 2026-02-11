SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walliser Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Walliser Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 105,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 95,238 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.02.2026 auf 139,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 285,71 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +32,86 Prozent.

Walliser Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

