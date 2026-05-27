Walliser Kantonalbank Aktie

Walliser Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201

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Hochrechnung 27.05.2026 10:03:35

SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Walliser Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 125,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 79,681 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Walliser Kantonalbank-Papiere wären am 26.05.2026 12 430,28 CHF wert, da der Schlussstand 156,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 24,30 Prozent.

Walliser Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,45 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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