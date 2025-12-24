SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Walliser Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.12.2020 wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Walliser Kantonalbank-Papier bei 105,00 CHF. Bei einem Walliser Kantonalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,238 Walliser Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (132,50 CHF), wäre die Investition nun 12 619,05 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 26,19 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at