Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Rentabler Walliser Kantonalbank-Einstieg?
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18.03.2026 10:04:50
SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Walliser Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 104,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 9,615 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.03.2026 1 437,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 149,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,75 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Walliser Kantonalbank betrug jüngst 2,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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