SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Walliser Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 104,50 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,569 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 157,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 502,39 CHF wert. Damit wäre die Investition 50,24 Prozent mehr wert.

Walliser Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 2,47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at