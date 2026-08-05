SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Walliser Kantonalbank-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Walliser Kantonalbank-Aktie bei 104,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,962 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 155,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,77 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Walliser Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 2,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at