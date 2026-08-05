Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Walliser Kantonalbank-Anlage
|
05.08.2026 10:03:52
SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Walliser Kantonalbank-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Walliser Kantonalbank-Aktie bei 104,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,962 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 155,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,77 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Walliser Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 2,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walliser Kantonalbank
Analysen zu Walliser Kantonalbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walliser Kantonalbank
|171,00
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.