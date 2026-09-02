Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Walliser Kantonalbank-Investment
|
02.09.2026 10:03:27
SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Walliser Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Walliser Kantonalbank-Anteile bei 103,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,709 Walliser Kantonalbank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Walliser Kantonalbank-Aktie auf 159,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 548,54 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 54,85 Prozent gleich.
Walliser Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 2,53 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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