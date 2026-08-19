SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie gebracht.

Am 19.08.2025 wurden Walliser Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Walliser Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 127,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78,740 Walliser Kantonalbank-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 362,20 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 18.08.2026 auf 157,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,62 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich jüngst auf 2,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at