SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: Hätte sich eine Warteck Invest-Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentiert?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Warteck Invest-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Warteck Invest-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Warteck Invest-Papier bei 2 040,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,902 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 950,98 CHF, da sich der Wert einer Warteck Invest-Aktie am 26.03.2026 auf 2 030,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 0,49 Prozent.

Zuletzt verbuchte Warteck Invest einen Börsenwert von 628,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at