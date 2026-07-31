Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Lukratives Warteck Invest-Investment?
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31.07.2026 10:03:59
SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Warteck Invest-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 871,89 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,342 Warteck Invest-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.07.2026 10 417,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 950,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 417,26 CHF entspricht einer Performance von +4,17 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Warteck Invest bezifferte sich zuletzt auf 603,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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