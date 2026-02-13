SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Warteck Invest-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Warteck Invest-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Warteck Invest-Aktie letztlich bei 1 674,09 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,973 Warteck Invest-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Warteck Invest-Papiers auf 1 990,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 887,05 CHF wert. Damit wäre die Investition um 18,87 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Warteck Invest belief sich jüngst auf 615,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at