Warteck Invest Aktie

Warteck Invest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

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Lukrative Warteck Invest-Investition? 10.04.2026 10:03:36

SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Warteck Invest-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Warteck Invest-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Warteck Invest-Anteile bei 1 775,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,563 Warteck Invest-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.04.2026 1 149,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 040,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,90 Prozent angewachsen.

Warteck Invest wurde jüngst mit einem Börsenwert von 637,45 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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