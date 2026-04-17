Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Warteck Invest-Investition im Blick
|
17.04.2026 10:03:58
SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Investition in Warteck Invest von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Warteck Invest-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Warteck Invest-Anteile bei 1 905,00 CHF. Bei einem Warteck Invest-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,249 Warteck Invest-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2 080,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 918,64 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 9,19 Prozent vermehrt.
Der Warteck Invest-Wert an der Börse wurde auf 630,92 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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