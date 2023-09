SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Warteck Invest-Investment verdient

Bei einem frühen Warteck Invest-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Warteck Invest-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Warteck Invest-Papier letztlich bei 1 549,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,065 Warteck Invest-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2023 auf 1 855,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,75 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 119,75 CHF entspricht einer Performance von +19,75 Prozent.

Warteck Invest wurde jüngst mit einem Börsenwert von 450,64 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at