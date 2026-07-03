Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Lohnendes Warteck Invest-Investment?
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Warteck Invest-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Warteck Invest-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Warteck Invest-Anteile bei 1 791,81 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,558 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Warteck Invest-Papiers auf 1 960,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 093,87 CHF wert. Damit wäre die Investition 9,39 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Warteck Invest belief sich jüngst auf 603,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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