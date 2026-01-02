Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Langfristige Anlage
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Warteck Invest-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 30.12.2022 wurde das Warteck Invest-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2 270,00 CHF. Bei einem Warteck Invest-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,405 Warteck Invest-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 590,31 CHF, da sich der Wert einer Warteck Invest-Aktie am 30.12.2025 auf 1 950,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 14,10 Prozent vermindert.
Warteck Invest wurde am Markt mit 603,28 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Warteck Invest AG (N)mehr Nachrichten
Analysen zu Warteck Invest AG (N)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Warteck Invest AG (N)
|2 090,00
|1,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigt sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen notieren uneins. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.