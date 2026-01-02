Warteck Invest Aktie

WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

Langfristige Anlage 02.01.2026 10:03:35

SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Warteck Invest-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Warteck Invest-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 30.12.2022 wurde das Warteck Invest-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2 270,00 CHF. Bei einem Warteck Invest-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,405 Warteck Invest-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 590,31 CHF, da sich der Wert einer Warteck Invest-Aktie am 30.12.2025 auf 1 950,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 14,10 Prozent vermindert.

Warteck Invest wurde am Markt mit 603,28 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Warteck Invest AG (N) 2 090,00 1,95% Warteck Invest AG (N)

