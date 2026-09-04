SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Warteck Invest-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Warteck Invest-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 04.09.2025 wurde das Warteck Invest-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1 985,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,504 Warteck Invest-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 967,25 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 03.09.2026 auf 1 920,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,27 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Warteck Invest belief sich zuletzt auf 595,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at