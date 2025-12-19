Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Warteck Invest-Investition im Blick
|
19.12.2025 10:03:56
SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren verdient
Am 19.12.2015 wurden Warteck Invest-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Warteck Invest-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 699,18 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,589 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 141,73 CHF, da sich der Wert einer Warteck Invest-Aktie am 18.12.2025 auf 1 940,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,17 Prozent angezogen.
Insgesamt war Warteck Invest zuletzt 598,83 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!