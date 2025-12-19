SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Warteck Invest-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 19.12.2015 wurden Warteck Invest-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Warteck Invest-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 699,18 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,589 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 141,73 CHF, da sich der Wert einer Warteck Invest-Aktie am 18.12.2025 auf 1 940,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,17 Prozent angezogen.

Insgesamt war Warteck Invest zuletzt 598,83 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at