SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Warteck Invest von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Warteck Invest-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Warteck Invest-Aktie 2 390,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Warteck Invest-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,184 Warteck Invest-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.05.2026 auf 1 920,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 033,47 CHF wert. Damit wäre die Investition 19,67 Prozent weniger wert.

Warteck Invest wurde jüngst mit einem Börsenwert von 593,61 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at