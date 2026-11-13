SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Warteck Invest-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Warteck Invest-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2 380,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Warteck Invest-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,202 Warteck Invest-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 8 214,29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 955,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 17,86 Prozent.

Insgesamt war Warteck Invest zuletzt 601,16 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at