Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Lohnende Warteck Invest-Anlage?
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17.07.2026 10:03:58
SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Warteck Invest von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Warteck Invest-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Warteck Invest-Anteile betrug an diesem Tag 2 020,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Warteck Invest-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,050 Warteck Invest-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 1 955,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,78 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 96,78 CHF, was einer negativen Performance von 3,22 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Warteck Invest einen Börsenwert von 602,43 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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