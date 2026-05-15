Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Warteck Invest-Investment
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15.05.2026 10:03:59
SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: Wäre ein Warteck Invest-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Warteck Invest-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Warteck Invest-Papier an diesem Tag bei 2 000,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,050 Warteck Invest-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2 010,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,50 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,50 Prozent angezogen.
Warteck Invest markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 621,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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