SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Xlife Sciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 12.06.2025 wurden Xlife Sciences-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Xlife Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,975 Xlife Sciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,89 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22,89 Prozent.

Am Markt war Xlife Sciences jüngst 127,98 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at