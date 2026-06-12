Xlife Sciences Aktie

Xlife Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

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Xlife Sciences-Investition im Blick 12.06.2026 10:03:55

SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Xlife Sciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 12.06.2025 wurden Xlife Sciences-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Xlife Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,975 Xlife Sciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,89 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22,89 Prozent.

Am Markt war Xlife Sciences jüngst 127,98 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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