Xlife Sciences Aktie
WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603
|Frühes Investment
|
17.04.2026 10:03:58
SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Xlife Sciences-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Xlife Sciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 50,000 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 090,00 CHF, da sich der Wert einer Xlife Sciences-Aktie am 16.04.2026 auf 21,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,00 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Xlife Sciences belief sich zuletzt auf 123,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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