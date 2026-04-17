SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Xlife Sciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Xlife Sciences-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Xlife Sciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 50,000 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 090,00 CHF, da sich der Wert einer Xlife Sciences-Aktie am 16.04.2026 auf 21,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Xlife Sciences belief sich zuletzt auf 123,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at