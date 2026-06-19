Xlife Sciences Aktie

Xlife Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

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Rentable Xlife Sciences-Anlage? 19.06.2026 10:04:24

SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xlife Sciences von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Xlife Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Xlife Sciences-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 39,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Xlife Sciences-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,316 Xlife Sciences-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 632,91 CHF, da sich der Wert eines Xlife Sciences-Anteils am 18.06.2026 auf 25,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 36,71 Prozent weniger wert.

Xlife Sciences wurde am Markt mit 141,49 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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