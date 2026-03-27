SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xlife Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Xlife Sciences-Aktie gebracht.

Die Xlife Sciences-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Xlife Sciences-Anteile betrug an diesem Tag 33,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30,303 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.03.2026 648,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 21,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 35,15 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Xlife Sciences belief sich zuletzt auf 123,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at