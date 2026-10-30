SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Xlife Sciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Xlife Sciences-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Xlife Sciences-Papiers betrug an diesem Tag 20,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 500,000 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 8,82 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 410,00 CHF wert. Damit wäre die Investition um 55,90 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Xlife Sciences belief sich zuletzt auf 50,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at