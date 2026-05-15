SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xlife Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Xlife Sciences-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Xlife Sciences-Aktie an diesem Tag 21,00 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 476,190 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.05.2026 9 571,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,29 Prozent verringert.

Xlife Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 115,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at