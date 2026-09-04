Xlife Sciences Aktie
WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603
|Performance unter der Lupe
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04.09.2026 10:03:59
SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xlife Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Xlife Sciences-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investierten, hätten nun 4,878 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 13,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64,39 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,61 Prozent verringert.
Xlife Sciences wurde am Markt mit 77,58 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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