Xlife Sciences Aktie

Xlife Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

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Investmentbeispiel 02.10.2026 10:04:08

SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xlife Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Xlife Sciences-Aktien verlieren können.

Die Xlife Sciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Xlife Sciences-Aktie betrug an diesem Tag 19,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 52,632 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 515,79 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 48,42 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Xlife Sciences eine Börsenbewertung in Höhe von 56,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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