SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ypsomed-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Ypsomed-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 264,00 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,788 Ypsomed-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2026 auf 353,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 337,12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,71 Prozent gesteigert.

Ypsomed erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at