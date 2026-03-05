SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Ypsomed-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Ypsomed-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ypsomed-Aktie bei 184,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ypsomed-Aktie investiert, befänden sich nun 0,541 Ypsomed-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.03.2026 149,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 277,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 49,89 Prozent.

Ypsomed war somit zuletzt am Markt 3,67 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at