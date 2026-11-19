Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Ypsomed-Anlage im Blick
|
19.11.2026 10:03:23
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Ypsomed-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Ypsomed-Anteile an diesem Tag bei 178,87 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,591 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 2 450,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 438,40 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 145,09 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Ypsomed belief sich zuletzt auf 5,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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