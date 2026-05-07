SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.05.2021 wurden Ypsomed-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 144,82 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,691 Ypsomed-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 192,79 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Papiers am 06.05.2026 auf 279,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 92,79 Prozent gesteigert.

Ypsomed wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,84 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at