SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ypsomed-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Ypsomed-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ypsomed-Aktie bei 168,21 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 59,451 Anteilen. Die gehaltenen Ypsomed-Papiere wären am 10.06.2026 21 057,41 CHF wert, da der Schlussstand 354,20 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 21 057,41 CHF entspricht einer Performance von +110,57 Prozent.

Der Börsenwert von Ypsomed belief sich zuletzt auf 4,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at