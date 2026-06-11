Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Langfristige Investition
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11.06.2026 10:03:36
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Ypsomed-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ypsomed-Aktie bei 168,21 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 59,451 Anteilen. Die gehaltenen Ypsomed-Papiere wären am 10.06.2026 21 057,41 CHF wert, da der Schlussstand 354,20 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 21 057,41 CHF entspricht einer Performance von +110,57 Prozent.
Der Börsenwert von Ypsomed belief sich zuletzt auf 4,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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