Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Ypsomed-Investment im Blick
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26.11.2026 10:03:22
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 26.11.2016 wurden Ypsomed-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 185,53 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Ypsomed-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,901 Ypsomed-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 619,26 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Anteils am 25.11.2026 auf 438,20 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 23 619,26 CHF, was einer positiven Performance von 136,19 Prozent entspricht.
Alle Ypsomed-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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