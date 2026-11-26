Das wäre der Verdienst eines frühen Ypsomed-Einstiegs gewesen.

Am 26.11.2016 wurden Ypsomed-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 185,53 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Ypsomed-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,901 Ypsomed-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 619,26 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Anteils am 25.11.2026 auf 438,20 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 23 619,26 CHF, was einer positiven Performance von 136,19 Prozent entspricht.

Alle Ypsomed-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at