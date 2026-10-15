Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Ypsomed-Investmentbeispiel
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15.10.2026 10:03:22
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Ypsomed-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 252,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 39,604 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 367,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 558,42 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,58 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Ypsomed zuletzt 4,32 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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