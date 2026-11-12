Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Ypsomed-Investmentbeispiel
|
12.11.2026 10:03:23
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Ypsomed-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 260,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,385 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 414,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,23 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,23 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Ypsomed zuletzt 4,79 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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