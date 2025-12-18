Ypsomed Aktie

WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990

Frühe Anlage 18.12.2025 10:03:28

SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ypsomed-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 141,69 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 70,577 Ypsomed-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 478,80 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Anteils am 17.12.2025 auf 318,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124,79 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Ypsomed zuletzt 4,33 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

