Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Performance unter der Lupe
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17.09.2026 10:03:26
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 17.09.2023 wurden Ypsomed-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ypsomed-Papier bei 275,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,636 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ypsomed-Aktie auf 351,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 276,36 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 27,64 Prozent.
Ypsomed war somit zuletzt am Markt 4,33 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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