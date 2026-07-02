SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ypsomed-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Ypsomed-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 142,28 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Ypsomed-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,286 Ypsomed-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 640,27 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Papiers am 30.06.2026 auf 364,80 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 156,40 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Ypsomed eine Börsenbewertung in Höhe von 4,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at