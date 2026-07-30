SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ypsomed-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Ypsomed-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 140,91 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Ypsomed-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,710 Ypsomed-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.07.2026 276,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 390,20 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 276,92 CHF, was einer positiven Performance von 176,92 Prozent entspricht.

Insgesamt war Ypsomed zuletzt 4,94 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at