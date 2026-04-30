SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ypsomed-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Ypsomed-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Ypsomed-Aktie letztlich bei 207,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48,193 Ypsomed-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ypsomed-Aktie auf 275,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 253,01 CHF wert. Damit wäre die Investition um 32,53 Prozent gestiegen.

Ypsomed wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,81 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at