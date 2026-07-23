Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Profitable Ypsomed-Anlage?
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23.07.2026 10:03:24
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ypsomed-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ypsomed-Papier bei 257,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Ypsomed-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,911 Ypsomed-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.07.2026 14 926,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 383,60 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 49,26 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Ypsomed eine Börsenbewertung in Höhe von 4,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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