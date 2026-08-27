SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ypsomed von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ypsomed-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Ypsomed-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ypsomed-Anteile an diesem Tag 144,43 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Ypsomed-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,924 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (400,40 CHF), wäre das Investment nun 2 772,30 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 177,23 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Ypsomed zuletzt 4,94 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at