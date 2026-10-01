Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Profitables Ypsomed-Investment?
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01.10.2026 10:03:17
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ypsomed-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Ypsomed-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 194,82 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Ypsomed-Aktie investierten, hätten nun 0,513 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 366,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,86 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 87,86 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Ypsomed belief sich zuletzt auf 4,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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